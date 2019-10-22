إنجاز جديد للمصارعة المصرية والعربية

وافق الاتحاد العربي اليوم بالإجماع في جمعيته العمومية على اختيار الدكتورة نيرمين رفيق والسيدة نهاية محسن لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي في دورته الحالية. مما يؤكد على دور مصر الفعال في المصارعة العربية فمصر الآن ممثلة في عضوية الاتحاد العربي للمصارعة بعضوية كل من العقيد هاني عبدالفتاح نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، وعضو الاتحاد العربي والدكتورة نيرمين رفيق عضو الاتحاد المصري ولجنة المرأة بالاتحاد الدولي. للمصارعة، وعضو الاتحاد العربي والدكتورة نيرمين رفيق عضو الاتحاد المصري ولجنة المرأة بالاتحاد الدولي. وقد جاء اختيار الدكتورة نرمين عقب مشاركة المصارعة النسائية لأول مرة في بطولة عربية. و بسؤال الدكتورة نيرمين، أكدت أنها تتقدم بخالص شكرها وامتنانها للدعم والتأييد الذي وجدته من مجلس الاتحاد العربي جميعهم برئاسة اللواء زامل الشهراني رئيس الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والحكم الأوليمبي السيد كمال أبو عزيز نائب رئيس لجنة الحكام الدولية والنائب الأول للاتحاد العربي. من مجلس الاتحاد العربي جميعهم برئاسة اللواء زامل الشهراني رئيس الاتحاد العربي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والحكم الأوليمبي السيد كمال أبو عزيز نائب رئيس لجنة الحكام الدولية والنائب الأول للاتحاد العربي. وذلك بعد موافقة رؤساء اتحادات السودان وسوريا واليمن والأردن والعراق والمغرب وقطر، تحت مظلة السيد فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والذي يسعي دائمًا لدعم منظومة المصارعة العربية.

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