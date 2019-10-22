نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن فى دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020..

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم المباراة القوية التي ستجمع بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني و نادي باير ليفركوزن الألماني فى إطار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب نادى أتلتيكو مدريد ” ملعب واندا ميتروبوليتانو” يوم الثلاثاء مساءاً والموافق 22 أكتوبر, فى تمام الساعة 18:55 بتوقيت القاهرة, 16:55 بتوقيت جرينتش.

ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء فى المركز الثاني من المجموعة (د) برصيد 4 نقاط , بنفس رصيد نقاط نادي اليوفنتوس الإيطالي والذي يتصدر المجموعة , ويأتي ثالثاً نادى لوكوموتيف موسكو الروسي برصيد 3 نقاط , ثم يأتي باير ليفركوزن آخر ترتيب المجموعة بدون أي نقاط.

ويسعي رجال المدير الفني لأتلتيكو مدريد ” دييجو سيميوني” الي تحقيق الفوز على ملعبه ” واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة مدريد لإعتلاء صدارة المجموعة والذي شهد تعادل الفريق مع فالنسيا بنتيجة 1-1 يوم السبت الماضي بالجولة الـ9 من الدوري الإسباني محتل المركز الخامس من جدول ترتيب الليجا.

وفي المقابل يدخل نادي باير ليفركوزن بقيادة مدربه المحلي “بيتر بوش” اللقاء بدون نقاط لذلك سيعمل علي تحقيق الفوز أيضاً هو الآخر للمنافسة على التأهل للجولة التالية أو التأهل للدوري الأوروبي اذا احتل المركز الثالث بالمجموعة, ويأتي باير ليفركوزن من هزيمة ثقيلة بثلاثة اهداف دون رد على ملعب نادي فرانكفورت فى الجولة الـ 8 من البوندسليجا والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية محتلاً المركزالـ9 برصيد 14 نقطة.

وإليكم جدول بتاريخ لقاءات الفريقين فى دوري الأبطال: