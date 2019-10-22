نتيجة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو فى دوري أبطال اوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق السيدة العجوز “يوفنتوس” مباراة فريقهم أمام لوكوموتيف موسكو فى دوري أبطال أوروبا “دور المجموعات” موسم 2019-2020، والتى ستقام على ملعب اليوفي” أليانز ستاديوم” بتورينو، مساء يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة. 19:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل اليوفي المباراة فى صدارة المجموعة (D) متساوياً مع نادي أتلتيكو مدريد فى عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما، ثم يأتى نادي لوكوموتيف موسكو ثالثاً برصيد 3 نقاط، وفى آخر ترتيب المجموعة يأتى نادي باير ليفركوزن بدون أي نقاط.

ويسعى رجال المدير الفني “ماوريسيو ساري” إلى تحقيق الفوز على ملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو, للإستمرار فى صدارة المجموعة (د) من دوري أبطال أوروبا والأبتعاد عن ملاحق ملاحقه نادي أتلتيكو مدريد.

وقد تواجه اليوفي مع لوكوموتيف موسكو من قبل بمسابقة الدوري الأوروبي أو كما كانت تعرف سابقا بكأس اللإتحاد الأوروبي عام 1993-1994 وهي المواجهة الوحيدة بين الفريقين فى التاريخ, وكان ذلك فى دور المجموعات وفاز اليوفي ذهاباً بنتيجة 0-1, وإياباً بنتيجة 3-0.