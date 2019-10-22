نتيجة مباراة جالاطا سراي وريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا 2019-2020

ينتظر عشاق النادي الملكي فى العالم المواجهة التي ستجمع بينه وبين نادي جالاطا سراي في دورى أبطال اوروبا “تشامبيونزليج” موسم 2019-2020 بدور المجموعات, والمقرر إقامتها علي ملعب جالاطا سراي” ستاد تورك تليكوم أرينا” مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر, في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة, 19:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل نادي الريال المباراة برصيد نقطة واحدة قد حققها بالتعادل مع نادي كلوب بورج في المباراة التي اقيمت علي ملعبه “سانتياجو بيرنابيو”, مُحتل بها المركز الأخير, ويأتي في صدارة المجموعة نادي باريس سان جيرمان بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد أن حقق الفوز علي الريال بنتيجة ثقيلة 3-0 بملعب “حديقة اللأمراء” بباريس, والفوز خارج أرضه علي ملعب جالاطا سراي بنتيجة 0-1 في أطار دور المجموعات (المجموعة أ) بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي جالاطا سراي المركز قبل الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة من التعادل الذي حققه أمام نادي كلوب بروج خارج ملعبه.

وسيعمل لاعبو الريال بقيادة مدربهم الفرنسي “زين الدين زيدان” علي تحقيق الفوز بأى ثمن للأقتراب من متصدر المجموعة نادي باريس سان جيرمان وذلك لمواصلة مشوارهم بدروي أبطال أوروبا, ولرفع معنوياتهم قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة فى الدوري الأسباني (لا ليجا), والمحدد له يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو.

في الجدول التالي نستعرض معكم تاريخ مواجهات ريال مدريد وجالاطا سراي فى دوري أبطال أوروبا:

التاريخ + الدور النتيجة الملعب 2000-2001 (دور ربع النهائي) جالاطا سراي 3-2 ريال مدريد تورك تليكوم أرينا 2000-2001 (دور ربع النهائي) ريال مدريد 3-0 جالاطا سراي سانتياجو بيرنابيو 2012-2013 (دور ربع النهائي) ريال مدريد 3-0 جالاطا سراي سانتياجو بيرنابيو 2012-2013 (دور ربع النهائي) جالاطا سراي 3-2 ريال مدريد تورك تليكوم أرينا 2013-2014 (دور المجموعات) جالاطا سراي 1-6 ريال مدريد تورك تليكوم أرينا 2013-2014 (دور المجموعات) ريال مدريد 4-1 جالاطا سراي سانتياجو بيرنابيو 2019-2020 (دور المجموعات) جالاطا سراي ؟ ريال مدريد تورك تليكوم أرينا