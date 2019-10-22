نتيجة مباراة الهلال والسد في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019

يستعد عشاق نادي الهلال السعودي للاحتفال بتأهل تاريخي إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري المُدجج بالنجوم والذي يُدربه أسطورة إسبانيا “تشافي هيرنانديز”.

يتسلح الهلال بفوز كاسح حققه على السد في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدف، بالإضافة إلى مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 26.60 ألف دولار لكل لاعب، من الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

ونجح الهلال في هز شباك السد خلال الدقائق الـ 15 الأولى من مباراة الإياب عن طريق التورنيدو سالم الدوسري.

لكن السد أدرك هدف التعديل بعد ثلاث دقائق فقط إثر ركلة جزاء أحتسبت على المدافع “محمد البريك” والذي تلقى أول بطاقة صفراء في اللقاء.

وسجل ركلة الجزاء اللاعب الدولي القطري “أكرم عفيف” في الدقيقة 17.

واستغل السد حالة الفوضى التي عمت على دفاع الهلال، واستطاع تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 19 و20، حملا توقيع “نام تي هي وحسن الهيدوس” – على الترتيب -.

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وفي الدقيقة 21 رد السد بتسديدة من جيوفينكو تصدى لها حارس السد ببراعة، في أول رد فعل للفريق بعد ثلاثية السد المثيرة.

ولم يمر الكثير من الوقت، وتمكن الهداف الفرنسي “بافتيمبي جوميس” من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 25 بعد تمريرة من جيوفينكو، لتصبح النتيجة 3/2 لصالح السد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق الهلال في الإجمالي بنتيجة 4/6، ما يعني أن السد بات بحاجة لتسجيل هدفين دون تلقي أي هدف في الشوط الثاني، لضمان التأهل إلى النهائي الحُلم بموجب الأهداف الاعتبارية.

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