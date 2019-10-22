اونلاين | يلا شووت GOAL مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 يلا شوت Alkass sport

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بث مباشر مباراة الهلال والسد يلا شوت yalla shoot كورة اكسترا مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر kora live كورة اونلاين الاسطورة مباراة الهلال والسد بث مباشر كورة ستار، يأمل فريق الهلال السعودي اليوم مواصلة تقديم النتائج الجيدة على الصعيد الآسيوي والتأكيد على أنه الفريق الأقوى عربيا في قارة آسيا للوصول للنهائي القاري عندما يستقبل ضيفا ثقيلا ألا وهو السد القطري في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن أنهى لقاء الذهاب انتصار عريض، بينما السد فهو في موقف عصيب مُطالب بتحقيق فوز أشبه بالمعجزة.

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مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة الهلال والسد بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر الهلال، ووجه الروماني رازفان المدير الفني للهلال، تحذيراً خاصاً لبعض لاعبي “الزعيم”، ألا هم المهددين بالإيقاف والغياب عن نهائي البطولة الآسيوية بسبب تراكم الانذارت حيث شدد المدرب على اهمية تجنب الدخول في مخالفات تكلفهم البطاقات الصفراء ، حتى لا تحرمهم من خوض ذهاب نهائي البطولة الآسيوية لرغبته الكبيرة في دخول اللقاء بكافة القدرات.

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بث مباشر السد والهلال كورة ستار كورة أون لاين kora extra الهلال والسد بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة السد والهلال بدون تقطيع، شدد الكوري الجنوبي جانج هيون سو، لاعب الهلال، على صعوبة لقاء السد اليوم، كاشفاً عن أهم أسلحة فريقه حيث أكد في فاعليات المؤتمر الصحفي الخاص الذي يسبق المباراة، قائلاً: “ندرك صعوبة مباراة اليوم ضد السد، واستعدينا جيداً لخوضها “. وأضاف: “نملك لاعبين على مستوى عالٍ وجاهزون للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي، ونتسلح بالثقة والتركيز، إضافة إلى مساندة جماهيرنا بفعالية”.

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