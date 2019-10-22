اونلاين | كورة لايف NOW مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال GOAL PLUS

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الهلال السعودي أمام السد القطري yalla shoot live، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، على استاد مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

بث مباشر على مشاهدة مباراة الهلال ضد السد kora on line فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الهلال ضد السد، في تمام السادسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، kora live والخامسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والربع مساءًا ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الهلال ضد السد حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق سوار الذهب، في منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، youtube live في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الآسيوية وخاصة العربية.

يسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوسيسكو لإستغلال عاملي الأرض kora starوالجمهور للحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، من خلال تأكيد تفوقه في مباراة الذهاب التي أنتهت بنتيجة 4-1 ALHILAL vs Alsadd ONLINE.

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ALHILAL vs Alsadd يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على السد القطري، نظرًا لقوة منافسه الهلال الذي تفوق عليه ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسابيع الماضية.

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حقق الزعيم السعودي الفوز على نظيره القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، تناوب على تسجيلها كلاً من بافيتيمبي جوميز "هدفين"، وعلي البليهي، ومحمد الشلهوب في الدقائق 34، 45، 60، 67 من زمن المباراة يلا شوت كورة yalla shoot kora