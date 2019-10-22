اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر في دوري أبطال آسيا مجانا عبر قناة beIN SPORTS الرياضية المفتوحة Arabsat

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مباراة الهلال والسد إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة الهلال والسد بث مباشر

موعد مباراة الهلال والسد

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البث المباشر لمباراة الهلال السعودي والسد القطري إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 19:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بتعليق الزميل سوار الذهب.

ورغم مهمة السد الصعبة بعد خسارته على أرضه 4-1، إلا أن تشافي ولاعبيه سيبذلون أفضل ما لديهم للقتال على بطاقة العبور إلى النهائي.

مباراة الهلال والسد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل سوار الذهب.

مشاهدة مباراة الهلال والسد في بث مباشر عبر الانترنت