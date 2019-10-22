رياضة | عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة قريبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من إجراء صفقة تبادلية ضخمة ومفاجأة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق.

مانشستر سيتي يستهدف ضم مدافع ريال مدريد

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد في يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نية مانشستر سيتي في ضم فاران جاءت بناءا على رغبة بيب جوارديولا مدرب الفريق لتدعيم مركز الدفاع في الفريق عقب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها لاعبو هذا المركز.

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جوارديولا يقترح صفقة تبادلية ضخمة على ريال مدريد

وأكدت الصحيفة أن جوارديولا اقترح صفقة تبادلية ضخمه على نادي ريال مدريد تقضي بحصول مانشستر سيتي على فاران مقابل انتقال جابرييل جيسوس مهاجم الفريق إلى مدريد.

وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي لا يمانع في رحيل جيسوس عن صفوف الفريق في الفترة الحالية نظرا لعدم حاجة الفريق له في الوقت الراهن.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات.

بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني أيضا من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات.