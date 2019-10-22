رياضة | موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو - (الصفقات النارية).. برشلونة سيضم 6 نجوم من مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة جديدة بشأن الصلح السري الذي حدث بين نادي برشلونة الإسباني ونظيره نادي أتلتيكو مدريد .

صلح سري بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة وقع اتفاق سري مع نادي أتلتيكو مدريد لحل قضية أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة دفع مبلغ 15 مليون يورو لحل القضية مع أتلتيكو مدريد واتفق الناديين على أن البارسا له حق شراء 6 لاعبين من الفريق من بينهم لاعبين من الفريق الأول وهم ساؤول وخيمينيز.

الأولويه لبرشلونة في ضم الستة لاعبين

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وذكرت الصحيفة إلى أن الأولوية ستكون لنادي برشلونة في ضم الستة لاعبين حتى إذا قدم أي نادي عرض لضمهم وقدم برشلونة نفس العرض سيوافق أتلتيكو على عرض البارسا.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بينما بتواجد نادي سلافيا براج في المركز الثالث برصيد نقطة وحيده.