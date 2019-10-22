رياضة | عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فرمان ناري من اتحاد الكرة بشأن الدوري بعد أزمة الأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى علي تأجيل مباريات بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019_2020 لما بعد إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

ويأتي ذلك القرار من اتحاد الكرة بعد الصدام مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتى كان مقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري، مما ترتب عليه رفض النادي الأهلي اللعب في بطولة الدوري قبل مواجهة نادي الزمالك.

ورفض النادي السفر للغردقة ومواجهة نادي الجونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي إجتمع مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب في منزل الأخير إمس، لبحث ازمة الأهلي مع اتحاد الكرة. Advertisements وتبحث لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد جديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر، حتي تستمر بطولة الدوري وتنتهي الأزمة القائمة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، وتحدد أول أيام ديسمبر كموعد مبدئي لمباراة القمة. وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هانى أبوريدة قد قرر تأجيل مباريات بطولة الدوري الموسم الماضي، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى أقيمت في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ولعب المواجهات الحاسمة لبطولة الدوري عقب نهاية الكان. وسيدخل المنتخب الأولمبي يوم 28 أكتوبر الجاري معسكر مغلق إستعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى وقع المنتخب في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون. بينما يستعد المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفنى حسام البدري للمعسكر القادم والذي سيخوض فيه لقائين أمام كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

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