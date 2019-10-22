رياضة | البلدية يتعادل مع دمنهور في بداية مثيرة للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يتعادل مع دمنهور في بداية مثيرة للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بلدية المحلة تعادلا إيجابيا مع دمنهور بهدف لكل فريق في بداية مشوار الفريقين في منافسات مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة .

لعب بلدية المحلة اللقاء بتشكيل تكون من :مؤمن جابر، ومحمد عبدالله حكا، إبراهيم فاضل، محمد عبد الواحد، أحمد إبراهيم ومحمود شهاب، محمد عبدالله، علاء شعبان، محمود كشلط وبابا ديوب، عمرو مصطفي.

بدلاء الفريق : حمادة الشرنوبي، بسام حسن، أحمد رفعت، زيكو، محمد مسعد، كريم بدير

تشكيل دمنهور : حراسة المرمي عمروالصعيدي، أحمد الدره، زيدان إسماعيل، إسلام رمضان، على العربي، عمار شرف، السيد عبدالعال، مواندا، رضوان يوسف وحيد محسن، أحمد العوضي.

البدلاء : مصطفى السيد، محمد جمال، محمود فتحى، خميس حسن، السيد حكيم، أحمد سعيد، عبدالرحمن أسامة.

شهد الشوط الأول سيطرة من أصحاب الأرض وهجوم ضاري من بلدية المحلة أسفر عن تقدم البلدية بهدف عن طريق محمو كشلط في الدقيقة 20 وأضاع البلدية هدفين أخرين عن طريق بابا ديوب، علاء شعبان.

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وحصل خلال هذا الشوط السيد عبدالعال إنذار بسبب الخشونه مع بابا ديوب.

وشهد الشوط الثاني تراجع البلدية للدفاع وهاجم فريق دمنهور بعد نزول أحمد سعيد بدلا من رضوان يوسف ليسيطر دمنهور على وسط الملعب ويضغط بقوة ليتعادل عن طريق أحمد العوضي في الدقيقة 75 .

ودفع البلدية بالبدلاء، زيكو وأحمد رفعت، وكريم بدير بدلاً من بابا ديوب، وعلاء شعبان، ومحمود كشلط وفي الجهة المقابلة يدفع أحمد ساري بخميس حسن بدلا من وحيد محسن، والسيد حكيم بدلا من أحمد الدرة.

وحصل بابا ديوب من البلدية على إنذار الخشونه ومن دمنهور حصل عمرو الصعيدي، والسيد عبدالعال،وخميس حسن علي إنذارات.

وبتلك النتيجة يتقاسم الفريقين نقطتي المباراة وسوف يلتقي البلدية في الجولة القادمة بالرجاء بمطروح.

قاد المباراة تحكيميا : محمود البنا حكم ساحة، مساعد أول هاني عبدالله ،. مساعد ثان ، مصطفى حسين، حكم رابع محمد سامي، ومراقب لجنة المسابقات مصطفى عطوة، مراقب لجنة الحكام عبدالستار علي.