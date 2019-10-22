رياضة | مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار الأهلي يوضح حقيقة انتهاء أزمة كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن توصل نادي النجم الساحلي إلى اتفاق نهائي ورسمي مع مسئولو القلعة الحمراء، بخصوص إنتهاء أزمة السنغالي سليماني كوليبالي.

وكان قيس عاشور المتحدث الرسمي بإسم نادي النجم الساحلي قد صرح لإذاعة جوهرة الخاصة التونسية بأن النادي التونسي ونظيره الأهلي المصري وقعا على اتفاق بإنهاء أزمة ساليف كوليبالي وسيقومون بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعلامه بالاتفاق الذي حدث لكي يحث للاعب المشاركة مع الفريق.

وكان المحكمة الرباضية الدولية قد وقعت غرامة مالية قدرها مليون و350 ألف دولار على سليماني كوليبالي بعدما هرب من الأهلي في مايو 2017.

وقال عبد الرازق في تصرحيات خاصة :"لم يتحدث معي أو تواصل معي من قبل مسئولو النجم الساحلي بخصوص أزمة كوليبالي".

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وأضاف :"هذا الملف أنا من أتولى هذا الملف في الأهلي، ولم يتواصل معي أحد نهائيًا، وما يتردد ليس له أساس من الصحة".

وواصل :"الأزمة لا تزال قائمة، لم نتوصل إلى أي حل لأننا لم نحصل على المبلغ المالي الذي تم توقعيه على اللاعب السنغالي".

وأتم :"الحصول على طريقه نضمن بها الحصول على المبلغ المالي، ولا حلول حتى الآن مع النجم الساحلي".