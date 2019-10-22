رياضة | المحلة يقتنص نقطة بصعوبة من المالية الصاعد حديثا

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حسم التعادل السلبي المباراة التي أقيمت بين فريقي مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي، وغزل المحلة الذي يقوده خالد عيد فنيا، في افتتاح دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

وبدأ الشوط الأول سجالا بين الفريقين، ولم يشهد خطورة حقيقية من كلاهما علي مرمي الأخر، حتي منتصف الشوط الأول الذي بدأ المالية في الضغط ولكن أهدر أكثر من فرصة، وعامل نقص الخبرة لفريق المالية أثر سلبيا لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي أتيحت ليهم، وانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي كنتيجة طبيعية.

وفي الشوط الثاني مع تغيرات المديرين الفنيين بدأ الغزل في الإفاقة وبادل الهجمات علي مرمي المالية، وشارك خالد عبد المدير الفني، هشام بلحة لاعب المالية السابق، وضغط المالية في أخر اللقاء أملا في إحراز هدف التقدم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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وخاض مالية كفر الزيات الشوط الأول بتشكيل مكون من كريم عماد، وعبدالله البلاط، وأحمد محمود، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد شرف، ومحمد مرسي، ومحمود عبدالعاطي، ومحمود عزت، وامير محمود مختار، وأحمد بسيوني، وأحمد فتوح.

دكة البدلاء :- عبدالحليم محمود، ومجدي دونجا، وعبدالرحمن موسي، وحمدي الفقي، ومختار سليمان، ومحمود مصطفي سعيد، وعبدالعزيز ابراهيم.

وبدأ غزل المحلة بتشكيل مكون من محمد أسامة، وهاني عادل، وحسن عبده، ومحمد سامي، وفتحي مبروك، وبسام ماهر، وخالد أحمد، ويحيي حماد، ومحمد فتحي، وأشرف خليل، وأبو النصر حلمي.

البدلاء :- مصطفي احمد عبدالقادر، وإبراهيم يحيي، وأحمد عادل، وجلاء عبدالعزيز، ومحمد مصطفي، وهشام بلحة، وخالد عادل