رياضة | أول تعليق من مودريتش على عدم ترشحيه للفوز بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مودريتش على عدم ترشحيه للفوز بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني على عدم ترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2019.

الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" العالمية أمس الإثنين 21 أكتوبر عن المرشحين الثلاثين للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019.

تعليق مودريتش على عدم ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية

وقال مودريتش في تصريحات صحفية تعليقا على عدم ترشيحه: "أتذكر أنني لم أتوقف عن ترديد عبارة "حقا؟ ، حقا؟ ، هل أنا فعلاً من تحصل على الجائزة؟طبعاً ، كنت أؤمن قليلاً بحظوظي ولكن صراحةً ، لم أقل أبداً أن فوزي أمر بديهي، لهذا السبب استغرقت بعض الوقت حتى أدرك حقيقة ما يحدث".

وتابع: "‏أتذكر المكالمة التي أجريتها مع والدي لإعلامه بأنني فزت، إنه شخص خجول للغاية، ولكنه كان يبكي في الهاتف ، معرباً عن فخره، طبعاً ، لا يمكن أن أنسى ذلك، هذا يتجاوز مئات الرسائل التي وصلتني لاحقاً".

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية كالآتي:

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

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جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

فان دايك (ليفربول / هولندا)

بيرناردو سيلفا ( مانشستر سيتي / البرتغال)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ / بولندا)

سون (توتنهام / كوريا الجنوبية)

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

ليونيل ميسي (برشلونة / الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي / الجزائر)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

محمد صلاح (ليفربول / مصر)

إيدين هازارد (ريال مدريد / بلجيكا)