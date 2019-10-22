شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يعلن تشكيل أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن.. كوستا أساسيا والان مع التفاصيل

أعلن الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه باير ليفركوزن الألمانى والمقرر إقامتها بعد دقائق من الآن فى على ملعب "واندا متروبوليتانو" وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا. تشكيل أتلتيكو مدريد ضد باير ليفركوزن وشهد تشكيل المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني مشاركة الأسباني كوستا في هجوم الأتليتي وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى: يان أوبلاك Advertisements خط الدفاع: أرياس - فيليبى - خيمينيز - لودى خط الوسط: كوكى - بارتى - ساؤول - هيريرا خط الهجوم: كوريا - دييجو كوستا ترتيب أتليتكو مدريد في المجموعة الرابعة ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر، فيما يحتل الفريق الألمانى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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