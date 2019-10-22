شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن اصابة نجمه الفرنسي والان مع التفاصيل

اعلن الموقع الرسمي لنادي "برشلونة" اليوم الثلاثاء عن اصابة المدافع الفرنسي "صامويل اومتيتي" مجددا في المران الجماعي اليوم .

واستبعد "اومتيتي" من القائمة المستدعاه للمدرب ارنستو فالفيردي لمواجهة "سلافيا براغ "غدا الاربعاء في اطار منافسات دوري ابطال اوروبا .

الجدير بالذكر ان المدافع الفرنسي "صامويل اومتيتي" لم يلعب الموسم الماضي بسبب تكرار اصابته في الركبة ، واعتمد فالفيردي مدرب الفريق علي "لينجليت" مدافع اشبيلية السابق الذي قدم موسم جيد مع البرسا .

يذكر ان برشلونة يتصدر مجموعته في دوري ابطال اوروبا برصيد ٤ نقاط قبل مواجهة "سلافيا براغ" غدا