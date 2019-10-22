شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش "يتنمر" من جديد .. الضحية أنشيلوتي والان مع التفاصيل

سخر المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هداف نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي من تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي بشأن ضمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

تصريحات أنشيلوتي وسخرية إبرا

وكان كارو أنشيلوتي قد صرح بشأن اهتمام نابولي الإيطالي بالتعاقد مع المخضرم السويدي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة مع قربنهاية عقد إبراهيموفيتش مع نادي لوس أنجليس جلاكسي الأمريكي في سبتمبر القادم.

وصرح أنشيلوتي :” سأتصل به قريبًا وأقول له إننا في انتظاره! إنه يقدم أداء رائع في الدوري الأمريكي ..”

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ليرد زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية بسخرية قائلاً: “إذا اتصل بي أنشيلوتي؟، الكل يتصل بي. هل تريد رقم هاتفي أيضاً حتى تتمكن من الاتصال بي؟”.

عقد إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس

ومن المنتظر أن تنتهي مسيرة إبرا مع فريقه الحالي لوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم في شهر ديسمبر القادم وهوا موعد نهاية عقد النجم السويدي مع الفريق الأمريكي حيث يقدم الاعب صاحب ال 38 عاما مستويات رائعة وهوا هداف الفريق حاليا.

اهتمام إيطالي بضم النجم السويدي

وفي سياق متصل يرتبط زلاتان إبراهيموفيتش الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبرى في إيطاليا مطلع عام 2020 بعد انتهاء عقده مع الفريق الأمريكي، على رأسهم قطبي مدينة ميلان بالإضافة إلى نابولي ولكن لم يكشف الاعب حتى الآن عن وجهتة المقبلة.