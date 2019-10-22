الامارات | السويسري فافرينكا يشارك في "كاس الدرعية" لمحترفي التنس العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن السويسري فافرينكا يشارك في "كاس الدرعية" لمحترفي التنس العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المصنف السابع عشر عالمياً النجم السويسري ستان فافرينكا مشاركته في "كاس الدرعية" لتنس المحترفين، البطولة التي تنطلق في العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة نجوم الكرة الصفراء بإجمالي جوائز يصل إلى ثلاثة ملايين دولار، واصفاً البطولة التي تقام للمرة الأولى بالخطوة الهامة نحو تحفيز الأجيال المستقبلية نحو بناء جيلٍ واعد للتنس السعودي والخليجي.

وقال فافرينكا لـ "الإمارات اليوم"، إن: "ما تفعله المملكة حالياً في مجال الرياضية، يمثل حجر أساس في تحفيز الأجيال الصغيرة على الانخراط في شتى المجالات الرياضية بالصورة ذاتها لاستضافة "كأس الدرعية" التي تقام للمرة الأولى بمشاركة نجوم الكرة الصفراء، وأشعر بحماس كبير لكوني أشارك في هذه البطولة الأولى على الإطلاق في المملكة وسيكون ذلك شيئاً مميزاً وأتمنى أن تكون الأجواء رائعة، في ظل ترقبي للقاء الجمهور السعودي بصورة عامة".

مضيفاً: "التواجد هنا في المملكة واللعب أمام أعداد كبيرة من الجمهور سيكون أمراً مميزاً، خصوصاً أن هذه البطولة ستقام بمشاركة ثمانية من أكبر نجوم الكرة الصفراء على الساحة العالمية".

موضحاً: "تستضيف الدرعية برنامجاً ضخماً وفعاليات مهمة مثل "الفورمولا إي"، ونزال الدرعية التاريخي، وصولاً لكأس الدرعية للتنس، في جدود مزدحم وممتع للجميع، إلا أنه في الوقت ذاته يمثل حجر أساس لاستلهام العناصر الشابة بما يقدمه نجوم الرياضة العالميين".

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وتابع: "موعد البطولة في ختام موسم تنس التنس العالمي يمثل نقطة بداية مثالية لي للاستعداد للموسم المقبل، إذ سيكون من الرائع لي أن أشارك في هذه البطولة مع العديد من كبار نجوم اللعبة، حيث تمنحني هذه المشاركة قدرة أكبر على التحكم في مستواي، وأن أنهي تحضيراتي للموسم المقبل بشكل جيد".

واستطرد قائلاً: "عقب هذه البطولة سألجئ للراحة، وأنا سعيد بعودتي ضمن قائمة أفضل 20 لاعباً في العالم، وأرى أنه لا يزال بإمكاني الفوز على كبار المصنفين وتحقيق نتائج مميزة، وأتمنى أن تكون هذه المشاركة في كأس الدرعية خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مواصلة الصعود إلى قائمة كبار المصنفين، وتحقيق المزيد من النتائج المميزة".

ووجه فافرينكا نصائح هامة لمواهب التنس السعودي، وقال: "من المهم تحويل الشغف بعلبة التنس إلى أمر واقع، فهي لعبة يمكن الاستمتاع بها وأن يكون التدرب عليها أمر مسلياً، واعتقد أن أي رياضة تعتبر مدرسة للحياة، ونحن محظوظون للغاية كلاعبي تنس في أننا نسافر كثيراً ليس للمشاركة فحسب، بل في القدرة على تشجيع المزيد من المواهب للانخراط في التنس".

والجدير ذكره، تستضيف المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل، بطولة "كاس الدرعية" للتنس، التي تم الإعلان عنها خلال تدشين "موسم الدرعية" مطلع الشهر الجاري، حيث ستشهد البطولة التي تقام للمرة الأولى ثمانية من أبرز نجوم العالم في حدث يقام على ملاعب "الدرعية أرينا" الذي تم إنشائه ليحتضن أكثر من 15 ألف متفرج.