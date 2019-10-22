دوري أبطال أوروبا | غيابات الوسط تضرب تشيلسي قبل موقعة أياكس

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
يحل نادي تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على نادي أياكس أمستردام الهولندي في ثالث مباريات المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتخلف ثنائي الوسط الإنجليزي "روس باركلي" والفرنسي "نجولو كانتي" من قائمة الفريق المسافرة لهولندا بسبب الإصابة.
وتعرض كانتي لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأوروبية الإسبوع الماضي، بينما خرج باركلي مصاباً من مباراة نيوكاسل يونايتد الأخيرة التي حسمها البلوز بهدف نظيف.
وأعلن صحيفة ديلي ميل أن الثنائي لن يكون متاحاً خلال رحلة الفريق نحو ملعب أمستردام أرينا.
وسينضم الثنائي لقائمة المصابين في البلوز والتي تضم الظهير البرازيلي إيمرسون بالميري والمدافعان أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسين ولاعب الوسط روبين لوفتس تشيك.
ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بالمشاركة مع نادي فالنسيا وخلف نادي أياكس المتصدر برصيد 6 نقاط.
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