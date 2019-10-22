التشكيل المتوقع للهلال السعودي امام السد

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

اعلن نادي الهلال السعودي بقيادة مدربه الروماني "رازفان لوشيسكو" جاهزيته لخوض مباراة الاياب اليوم والتي تجمعه بنظيره "السد" القطري في اياب بطولة دوري ابطال اسيا لعام ٢٠١٩.



وحقق الهلال فوز كبير علي السد ف مباراة الذهاب بنتيجة ٤/١ ليضع الفريق قدما في النهائي ، الامر الذي جعل جمهور الهلال في قمة سعادته ، ولكن المدرب الروماني يخشي سيناريو المفاجآت الذي اصبح مألوفا في كرة القدم في الاعوام الاخيرة .

ويدخل الهلال المباراة بتشكيل متوقع:. عبدالله معيوف محمد البريك-علي البليهي-جانج هيون سو-ياسر الشهراني عبدالله عطيف-سلمان الفرج-سالم الدوسري-سيبستيان جوفينكو-اندريه كاريلو جوميز

ويستضيف الهلال اليوم السد في تمام الساعة السابعة وربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، علي ملعبه "محيط الرعب" والافضلية للهلال بنتيجة الذهاب ٤/١ .