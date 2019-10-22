شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعتقل 16 شخصا بتهمة التخطيط لاقتحام ملعب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (ريو دي جانيرو)اعتقلت الشرطة 16 شخصا على الأقل من مشجعي فلامنجو اليوم (الثلاثاء) بعد أن استهدفت مجموعات قالت إنها كانت تخطط لاقتحام ملعب ماراكانا لحضور مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بين النادي المنتمي لريو دي جانيرو وغريمه جريميو.
وقالت الشرطة في بيان «أشار التحقيق إلى أن مجموعة كانت تتبادل الرسائل الصوتية ورسائل الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتخطيط لاقتحام الملعب». وتابعت "من بين المعلومات التي حصلنا عليها تهديدات بقتل رجال شرطة وأعمال نهب وإتلاف ممتلكات واستفزاز جماهير جريميو".
وقالت الشرطة إن السلطات أصدرت 27 أمر اعتقال و89 أمرا قضائيا يلزم أشخاصا بعدم الاقتراب من الملعب واعتقلت 16 شخصا. ونفدت جميع تذاكر المباراة المقررة غدا (الأربعاء) على ملعب ماراكانا حيث يأمل فلامنجو في بلوغ نهائي البطولة، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 1981.
وتعادل الفريقان ذهابا 1-1. ولم يخسر فلامنجو في 17 مباراة وهو المرشح الأبرز لبلوغ النهائي ومواجهة الفائز من بوكا جونيورز وريفر بليت وكلاهما يتخذ من بوينس أيرس مقرا.
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