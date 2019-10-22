فايلر يستعلم من طبيب الأهلى على حالة اللاعبين المصابين...

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وحرص فايلر، على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والتعرف على معدل استجابتهم للبرامج التأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم للمشاركة الجماعية.
ويضم الأهلي ثلاثة لاعبين مُصابين ، وهم مروان محسن الذى يُعاني من إصابة في الوجه ومحمود متولي الذى يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وكريم نيدفيد الذى يعاني من إصابة في الركبة.
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش للتحضير للفترة المقبلة ، وحرص على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
على صعيد متصل ، شارك مروان محسن، لاعب الفريق في جزء من المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.
وشارك مروان في جزء من المران بتحفظ شديد، وبمتابعة من الجهاز الطبي، وأدى التدريبات الخفيفة التي قام الفريق بأدائها في عمليات الإحماء، كما شارك في الفقرة الترفيهية التي أقيمت تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.
وينتظر مروان محسن وصول القناع الطبي للدخول في مرحلة جديدة والعودة للمشاركة الكاملة في المران الجماعي ، وكان اللاعب قد خضع لجراحة في الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
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