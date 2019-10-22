شكرا لقرائتكم أسرع هدف ..مروان حمدى يحرز هدف تقدم وادى دجلة على المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز مروان حمدى مهاجم وادى دجلة، أسرع هدف فى الموسم الحالى، وتقدم لفريقه أمام مصر المقاصة، فى الثانية 50 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسني فتحي – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو –موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.