شكرا لقرائتكم التعادل شعار نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل سواء السلبى أو الإيجابى نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ، حيث نجح ألعاب دمنهور فى فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام البلدية الذى تقدم فى الشوط الأول بهدف مصطفى كشلط ، إلا أن أبناء أحمد سارى نجحوا فى العودة فى الشوط الثانى .

كما أسفرت باقى المباريات عن فوز وحيد لدكرنس الصاعد حديثا للقسم الثانى على حساب الأوليمبى صاحب التاريخ الكبير والذى يقوده أحمد الكاس بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى تعادل فيه مالية كفر الزيات وغزل المحلة سلبيا ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بيلا وفاركو ، والحمام والمنصورة . كما تعادل أبو قير للأسمدة والرجاء المطروحى بهدف لمثله .