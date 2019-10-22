شكرا لقرائتكم التعادل شعار نتائج مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أسفرت باقى المباريات عن فوز وحيد لدكرنس الصاعد حديثا للقسم الثانى على حساب الأوليمبى صاحب التاريخ الكبير والذى يقوده أحمد الكاس بهدف مقابل للاشئ ، فى الوقت الذى تعادل فيه مالية كفر الزيات وغزل المحلة سلبيا ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بيلا وفاركو ، والحمام والمنصورة . كما تعادل أبو قير للأسمدة والرجاء المطروحى بهدف لمثله .
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