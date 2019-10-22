شكرا لقرائتكم فوزي يغادر معسكر الدراويش قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد المران الختامي للفريق الاول لكرة القدم ازمة بعد ان فوجيء محمد فوزي حارس الفريق بتواجده بجلوسه بديلا لمحمد مجدي بمواجهة الغد امام الجزيرة الاماراتي .

و غادر الحارس المعسكر على خلفية ذلك معلنا رحيله عن الفريق في حالة عدم عودته للتشكيل مرة اخرى حيث يرى ان عدم الاعتماد عليه غير مبرر بعد تقديمه مستوى جيد مع الفريق .

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و يرجع خلاف الحارس مع الجهاز الفني لمعسكر الاعداد و الذي اقيم بمدينة السادس من اكتوبر و شهد خلافا حادا و مشادات قوية بين الحارس و سعفان الصغير بإحدى المواجهات الودية و تم احتواء الامر في نفس التوقيت .

و يستعد الاسماعيلي لمواجهة الجزيرة الاماراتي مساء السبت في اطار منافسات ذهاب دور ال ١٦ بكأس محمد السادس للاندية ابطال العرب .