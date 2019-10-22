شكرا لقرائتكم الزمالك يفاضل بين الإمارات والسعودية لخوض معسكر نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بين السعودية والامارات لخوض الفريق الكروي الأول معسكر خلال فترة توقف الدوري المقبلة والتي تبدأ في 5 نوفمبر المقبل. ويخوض الزمالك معسكر مغلق خلال فترة التوقف يتخلله عدة مباريات ودية مع فرق خارجية لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري وتحديدا مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها عقب استئناف الدوري مرة اخري. ويستعد الزمالك حاليا لمباراة جينيراسيون السنغالي المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

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