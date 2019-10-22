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شكرا لقرائتكم "الضغط" عقوبة إهدار الكرات الثابتة في الأهلي - صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام فايلر بعقاب لاعبي الأهلي بطريقته الخاصة حال إهدار اللاعبين لاي ركلة ، حيث يقوم اللاعب الذي يهدر التسديدة ب10 ضغط.
وخلال الفقرة قام ديفيد سيزا المدرب العام، بالمشاركة في الفقرة وأهدر التسديدة وقام فايلر بتطبيق العقوبة عليه وقام بلعب تمرينة الضغط.
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