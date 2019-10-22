شكرا لقرائتكم "الضغط" عقوبة إهدار الكرات الثابتة في الأهلي - صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام فايلر بعقاب لاعبي الأهلي بطريقته الخاصة حال إهدار اللاعبين لاي ركلة ، حيث يقوم اللاعب الذي يهدر التسديدة ب10 ضغط.

وخلال الفقرة قام ديفيد سيزا المدرب العام، بالمشاركة في الفقرة وأهدر التسديدة وقام فايلر بتطبيق العقوبة عليه وقام بلعب تمرينة الضغط.