شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر رسميا تأجيل مباريات الدوري بعد أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة بشكل رسمي، تأجيل مباريات الدوري لما بعد بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة. ويعلن اتحاد الكرة القرار خلال الساعات القليلة المقبلة ليسدل الستار على ازمة لقاء الاهلي والجونة.

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