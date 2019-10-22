الاتحاد المنستيري يسعى لمواصلة بدايته القوية في الدوري التونسي









اسماء السيد - يسعى الاتحاد المنستيري لمواصلة بدايته القوية للموسم عندما يستضيف هلال الشابة ضمن الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.

ويبدو أن الاتحاد المنستيري تعلم من درس الموسم الماضي عندما قبع في مؤخرة الترتيب قبل أن ينتفض في الدور الثاني وينجح في البقاء في دوري الأضواء بشق الأنفس.

وبدأ الفريق الذي يقوده المدرب الأسعد الشابي الموسم الجديد بوجه مغاير وحافظ على سجله دون خسارة وانتصر في ثلاث مباريات وتعادل مرة واحدة ليتصدر المسابقة برصيد عشر نقاط.

ويأمل الاتحاد المنستيري في مواصلة نتائجه الجيدة بسعيه للفوز على هلال الشابة، الوافد الجديد على الدوري الممتاز، صاحب المركز الثامن بأربع نقاط من ثلاث مباريات.

ويحل الصفاقسي، الذي يشارك اتحاد بنقردان المركز الثاني بتسع نقاط، ضيفا على البنزرتي في مواجهة محفوفة بالمخاطر.

وستكون مواجهة البنزرتي المباراة الأولى للمدرب فتحي الجبال مع فريقه الجديد الصفاقسي بعد تعيينه خلفا للمدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش من الجبل الأسود.

وقال الجبال لموقع النادي على الانترنت "أعرف كل اللاعبين وسنسعى لإعداد الفريق ذهنيا من أجل تقديم أداء جيد واسعاد جماهير النادي".

وفي المقابل يتطلع البنزرتي لتجاوز بدايته المتعثرة بعدما حقق انتصارا وحدا في ثلاث مباريات ليحصد ثلاث نقاط.

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ويلتقي شبيبة القيروان مع الملعب التونسي ويواجه مستقبل سليمان الوافد الجديد فريق حمام الأنف.

* الترجي يعود للدوري

ويستضيف الترجي حامل اللقب الذي يملك ست نقاط من مباراتين اتحاد بنقردان بعد غد الخميس.

ويأمل الترجي في تحقيق انتصاره الثالث على التوالي والتقدم نحو الصدارة رغم صعوبة المهمة أمام فريق يقدم مستويات جيدة.

وسيفتقد الترجي جهود المهاجمين طه ياسين الخنيسي وهيثم الجويني بسبب الإصابة بينما ينتظر عودة المدافع الجزائري عبد القادر بدران ولاعب الوسط الغاني كوامي بونسو بعد تعافيهما من الإصابة.

ويلعب الافريقي خارج أرضه مع نجم المتلوي وسط معاناته من أزمة مادية خانقة وعقوبات بسبب ديون ومستحقات مالية لم تدفع.

وخاض الافريقي أربع مباريات فاز في ثلاث وخسر واحدة لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب عدم سداد مستحقات صفقة انتقال لاعبه الجزائري السابق إبراهيم الشنيحي.

وتراجع الفريق للمركز العاشر بثلاث نقاط بينما مني نجم المتلوي بثلاث هزائم متتالية ليتذيل الترتيب بدون نقاط.

ويحل النجم الساحلي صاحب المركز الخامس بأربع نقاط من مباراتين ضيفا على اتحاد تطاوين المتعثر بعد تعادل واحد وثلاث هزائم.