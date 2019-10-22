البدري يحصر قاعدة الاختيار لمنتخب مصر في 40 لاعبا

اسماء السيد - قال محمد بركات مدير منتخب مصر لكرة القدم الثلاثاء إن المدرب حسام البدري حصر قاعدة اختياراته في 40 لاعبا للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة واختيار أفضل العناصر لخوض مواجهتين رسميتين. وتلتقي مصر مع منتخبي كينيا وجزر القمر في 14 و18 نوفمبر تشرين الثاني على الترتيب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021.
ونقل موقع الاتحاد المصري للعبة عن بركات قوله "هذا العدد هو نتاج متابعة البدري وجهازه المعاون لجميع المباريات سواء المحلية أو مسابقات الدوري الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين".
وتابع "نسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافه الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة جزر القمر".
ويلعب منتخب مصر، بطل افريقيا سبع مرات، في التصفيات ضمن مجموعة تضم كينيا وجزر القمر وتوجو.
وتولى البدري قيادة مصر في سبتمبر أيلول الماضي خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه في يوليو تموز بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس الأمم الافريقية على أرض مصر.
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