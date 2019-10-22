سوبر كورة يكشف كيف عاقب فايلر لاعبى الأهلي على إهدار الكرات الثابتة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتسديد على المرمى على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة. ويواصل لاعبو الأهلي تدريباته رغم اتخاذ إدارة النادي قرارا بعدم خوض مباراة الجونة.

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