شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يرصد 4 ملايين دولار لشراء رمضان صبحى نهائيًا، المنتخب يستخرج 40 تأشيرة للاعبين قبل السفر إلى جزر القمر.

الأهلى يرصد 4 ملايين دولار لشراء رمضان صبحى نهائيًا

رصد مسئولو النادى الأهلى 4 ملايين دولار لضم رمضان صبحى نهائيًا من نادى هيدرسيليفد الإنجليزى بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الجارى، ورغم أن الموسم ما زال فى بدايته وأن الوقت مازال مُبكرًا لحسم هذا الملف إلا أن إدارة الأهلى تنوى للانتهاء من هذه الصفقة مُبكرًا، خاصة أن رمضان صبحي بات من أهم لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري بعد المستويات الجيدة التي يُقدمها اللاعب مع الفريق.

المنتخب يستخرج 40 تأشيرة للاعبين قبل السفر إلى جزر القمر

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى استقر على حصر دائرة اختياراته ما بين 40 لاعبا، للمفاضلة بينهم خلال المرحلة المقبلة، واختيار أفضل العناصر الإيجابية التى تخدم الفريق الوطنى للمشاركة فى المباراتين الرسميتن أمام منتخبى كينيا وجزر القمر خلال المدة الزمنية القصيرة يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية.

الأهلى يحقن محمود متولى بالبلازما مُجدداً قبل العودة للتدريبات

قرر الجهاز الطبى بالأهلى حقن محمود متولى مدافع الفريق بالبلازما مُجدداً الأسبوع المقبل، قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية، وحصل محمود متولى على الحقنة الأولى منذ يومين، وذلك ضمن البرنامج العلاجى المُخصص للاعب قبل عودته من جديد لتدريبات ومباريات فريقه.

عمرو الجناينى يعود من أمريكا اليوم.. واتصالات مع الوزير لحل أزمة الدورى

Advertisements

يصل عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إلى القاهرة قادما من أمريكا فى الحادية عشر والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وهو ما يمنع حضوره جلسة وزير الرياضة مع اللجنة الخماسية لمناقشة أزمة مباراة الأهلى بشأن مباراة الجونة.

استاد القاهرة يستضيف تدريبات المنتخب الأولمبى استعدادًا لأمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب على خوض تدريباتهم باستاد القاهرة فى المعسكر المقرر انطلاقه يوم 29 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مكافآت خاصة فى الزمالك لعبور مواجهة جينيراسيون فوت بدورى الأبطال

رصد مسئولو الزمالك، مكافآت خاصة للاعبي الأبيض، لتحفيزهم على الفوز فى المباراة المقبلة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إعادة لعبها بالقاهرة بعد رفض البعثة السنغالية الإجراءات التى اتخذها "كاف" نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على استاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولو الفريق السنغالى ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة وفقًا لموعدها المُحدد سلفا، ليتم إعادة المباراة مُجددًا الخميس.

كأس مصر والكونفدرالية يمنعان "تبكير" معسكر المنتخب الأول فى نوفمبر

تسبب ارتباط أندية الدورى الممتاز بكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية فى منع منتخب مصر الأول لكرة القدم من إقامة معسكر مبكر فى الأسبوع الأول من نوفمبر لعدم وجود لاعبين حيث يرتبط معظم أندية الدوري الممتاز بالمشاركة في دور الـ64 و32 لكأس مصر إلى جانب مشاركة المصري وبيراميدز فى مباريات دور الـ32 مقرر بالبطولة الكونفدرالية يوم 28 أكتوبر ثم مباراة العودة بعدها بأسبوع وأيضًا غياب المحترفين للتواجد مع أنديتهم بالإضافة إلى انضمام بعض اللاعبين إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي الذى يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020