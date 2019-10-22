شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. فايلر يجتمع بطبيب الفريق ومروان محسن يشارك بتحفّظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على هامش مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش.

وحرص فايلر على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والتعرف على معدل استجابتهم للبرامج التأهيلية؛ تمهيدا لعودتهم للمشاركة الجماعية.

ويضم الأهلى ثلاثة لاعبين مُصابين، وهم مروان محسن الذى يُعانى من إصابة فى الوجه ومحمود متولى الذى يعانى من إصابة فى العضلة الخلفية وكريم نيدفيد الذى يعانى من إصابة فى الركبة.

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ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش للتحضير للفترة المقبلة، وحرص على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

على صعيد متصل، شارك مروان محسن، لاعب الفريق فى جزء من المران الجماعى للفريق، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك فى إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة.

وشارك مروان فى جزء من المران بتحفظ شديد، وبمتابعة من الجهاز الطبي، وأدى التدريبات الخفيفة التى قام الفريق بأدائها فى عمليات الإحماء، كما شارك فى الفقرة الترفيهية التى أقيمت تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وينتظر مروان محسن وصول القناع الطبى للدخول فى مرحلة جديدة والعودة للمشاركة الكاملة فى المران الجماعي، وكان اللاعب قد خضع لجراحة فى الوجه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.