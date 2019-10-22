شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الجزيرة الإماراتى تحت الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم تحت الأمطار، ضمن برنامج الإعداد لملاقاة الجزيرة غدا الأربعاء، فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفضل جهاز الدراويش إقامة مران خفيف مع وضع الروتوش الأخيرة للمباراة المرتقبة التى ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، كما شهد المران تطبيق مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة أبرزها كيفية التعامل مع الكرة تحت الضغط قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين.

وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، والتى تناولت تدريبات حول كيفية التعامل مع التسديدات بجانب سرعة رد لدى كل حارس مرمى.