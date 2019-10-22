شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الجزيرة الإماراتى تحت الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
وفضل جهاز الدراويش إقامة مران خفيف مع وضع الروتوش الأخيرة للمباراة المرتقبة التى ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، كما شهد المران تطبيق مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكة أبرزها كيفية التعامل مع الكرة تحت الضغط قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين.
وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، والتى تناولت تدريبات حول كيفية التعامل مع التسديدات بجانب سرعة رد لدى كل حارس مرمى.
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