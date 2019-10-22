شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم التعادل سواء السلبى أو الإيجابى نتائج مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى، حيث نجح ألعاب دمنهور فى فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام البلدية الذى تقدم فى الشوط الأول بهدف مصطفى كشلط، إلا أن أبناء أحمد سارى نجحوا فى العودة فى الشوط الثانى.

كما أسفرت باقى المباريات عن فوز وحيد لدكرنس الصاعد حديثا للقسم الثانى على حساب الأوليمبى صاحب التاريخ الكبير والذى يقوده أحمد الكاس بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى تعادل فيه مالية كفر الزيات وغزل المحلة سلبيا، وبنفس النتيجة انتهت مباراة بيلا وفاركو، والحمام والمنصورة. كما تعادل أبو قير للأسمدة والرجاء المطروحى بهدف لمثله.