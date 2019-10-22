شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين السعودية والإمارات لمعسكر "التوقف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور بين السعودية والإمارات لخوض الفريق الكروي الأول معسكرا خلال فترة توقف الدوري المقبلة، والتي تبدأ في 5 نوفمبر المقبل.
ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا خلال فترة التوقف يتخلله عدة مباريات ودية مع فرق خارجية لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري وتحديدا مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها عقب استئناف الدورى مرة أخرى.
ويستعد الزمالك حاليا لمباراة جينيراسيون السنغالي المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.
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