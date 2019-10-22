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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى يهنئون الكابيتانو بعيد ميلاده رقم 38.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم النادى الأهلى على تهنئة حسام غالى نجم القلعة الحمراء السابق ومدير الكرة بنادى الجونة، بعيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
ونشر كل من عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، ورمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء، ومحمد ناجى جدو لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى صوراً مع الكابيتانو مع عبارات التهنئة.
يذكر أن عيد ميلاد حسام غالى يوافق 15 ديسمبر عام 1981، إلا أن نجم وسط الأهلى السابق كان قد نشر فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام خلال احتفاله مع زوجته لميس أبو الفتوح بعيد ميلاده رقم 38.
جدو
حسام غالي وزوجته
حسام غالي
رمضان صبحي
زوجة حسام غالي
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