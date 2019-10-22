شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى مجددا وتأهيل الثلاثى المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغيب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، عن مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة لليوم الثاني على التوالي.

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واكتفى حسام عاشور بمتابعة المران من على دكة المران بعدما تعرض للإصابة أول أمس خلال تقسيمة الفريق، حيث خصص خالد محمود طبيب الفريق تدريبا تاهيليا خاصا لعاشور من أجل تنفيذه في الفترة المقبلة بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الركبة.

فيما واصل الثلاثي المصاب مروان محسن ومحمود متولي وكريم نيدفيد التأهيل على هامش تدريبات الفريق حيث يعاني مروان من إصابة في الوجه ومتولي من مزق في العضلة الخلفية ونيدفيد من إصابة في الركبة.