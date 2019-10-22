أسوان يتقدم بهدف فى مرمى إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فريق أسوان بهدف نظيف فى مرمى إنبى فى المباراة التى تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدورى. أحرز هدف أسوان عبد الرحمن خالد فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1 /0 لفريق أسوان. تقام المباراة على استاد أسوان فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يقبعان فى قاع جدول الدوري، حيث يحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات لم يفز وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 4 مباريات تعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 8 أهداف.

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