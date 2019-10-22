شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأخير مباراة دجلة والمقاصة 20 دقيقة بسبب الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الحكم الدولى محمد الحنفى على تأجيل بداية مباراة المقاصة ووادى دجلة لمدة 20 دقيقة لتقام فى تمام الساعة 5:50 مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن الأسبوع الخامس للدورى، وجاء التأجيل بناء على طلب فريق المقاصة بعد تأخير حافلته بسبب هطول الأمطار وإغلاق معظم الطرق المؤدية إلى ملعب المباراة، ووافق الحكم محمد الحنفى بعد موافقة نادى وادى دجلة ولجنة المسابقات.

ويضم تشكيل وادى دجلة كلاً من: محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

فيما يضم تشكيل المقاصة كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدى، خط الدفاع : أحمد مودي– شريف حازم– حسنى فتحى – محمد دسوقي، خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين –خالد اوتشو – موسيس، خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي.