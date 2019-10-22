شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحقق المفاجأة ويفوز على إنبى بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق أسوان فوزا مهما على نظيره إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.

أحرز هدف المباراة الوحيد عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد أسوان للنقطة الـ 4 محتلا بها المركز الـ 14 في جدول الترتيب، فيما يقبع إنبي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أسوان بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن خالد في الدقيقة 31 من عمر الشوط، حيث نجح مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان في التعامل مع المباراة على قدر إمكانيات لاعبيه، مستغلا الحالة الفنية غير المستقرة لفريق إنبي نتيجة تغيير المدير الفني بعد استقالة على ماهر، وتولي حلمي طولان مهمة المدير الفني قبل مباراة اليوم.

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فريق أسوان اعتمد طوال الشوط علي الهجمات المرتدة في ظل سيطرة فريق إنبى، ولكنها كانت سيطرة بدون فاعلية على مرمى أسوان، وفي الدقيقة 31 يستغل عبد الرحمن خالد لاعب أسوان خطأ البلعوطي حارس مرمي إنبي محرزا هدف التقدم لفريق أسوان.

حاول لاعبو إنبي تدارك التعادل لولا براعة مسعد عوض حارس مرمى أسوان التي حالت دون إحراز إنبي هدف التعادل لينتهي الشوط بتقدم اسوان بهدف نظيف.

الشوط الثاني حاول لاعبو إنبي إدراك التعادل إلا أن التكتل الدفاعي الذي فرضه مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان أمام مرمي فريقه حال دون إحراز إنبي أية أهداف.

وسيطر لاعبو إنبي على أحداث الشوط الثاني كاملة، واعتمد فريق أسوان على الهجمات المرتدة، أملا في إحراز هدف التعزيز، ولكن تنتهى المباراة بفوز أسوان بهدف نظيف.