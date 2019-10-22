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عاشور ومرعى يقودان المقاصة أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمصر المقاصة عن التشكيل الذى سيخوض مباراته أمام وادي دجلة، والتى ستنطلق فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع الخامس  لمسابقة الدوري.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود حمدى.

خط الدفاع: أحمد مودي –  شريف حازم –  حسني فتحي – محمد دسوقي.

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خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين  – خالد اوتشو  – موسيس.

خط الهجوم: صلاح عاشور –  عمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد كوكو – عصام صبحي  – محمد مسعد – باولن فوافي – صلاح أمين - محمد إبراهيم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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