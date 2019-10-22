عاشور ومرعى يقودان المقاصة أمام دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمصر المقاصة عن التشكيل الذى سيخوض مباراته أمام وادي دجلة، والتى ستنطلق فى تمام الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد بتروسبورت، فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري. ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدى. خط الدفاع: أحمد مودي – شريف حازم – حسني فتحي – محمد دسوقي. Advertisements خط الوسط: عاصم سعيد - أحمد ياسين – خالد اوتشو – موسيس. خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء: محمد كوكو – عصام صبحي – محمد مسعد – باولن فوافي – صلاح أمين - محمد إبراهيم.

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