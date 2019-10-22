المصارع كونور ماكجريجور متهم بالتحرش الجنسي للمرة الثانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض المصارع الأيرلندي الشهير، كونور ماكجريجور، البطل السابق لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في وزنين مختلفين، لاتهامات بتورطه في قضية تحرش جنسي من جديد.

فتاة ادعت أنها تعرضت للتحرش من قبل ماكجريجور عند موقف للسيارات في أحد أحياء العاصمة دبلن، ولم توجه إليه أي اتهامات رسمية، إلا أن الشرطة الأيرلندية بدأت التحقيق في الحادثة، وتنوي التحدث مع المتهم قريبا.

الواقعة تعد المرة الثانية التي يتهم فيها ماكجريجور بالتحرش الجنسي خلال 12 شهرا، فقد ادعت سيدة أخرى، لم تكشف عن اسمها، أن كونور اعتدى عليها العام الماضي، في فندق “بيكون” في دبلن.

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ووفقا لـ”روسيا اليوم” فعلى الرغم من تحدث وسائل إعلام محلية عن حادثة الاعتداء الجنسي تلك، إلا أنها لم تذكر اسم ماكجريجور ولم تشر إلى تورطه في الحادثة، وذلك لأن قانون البلاد لا يسمح بتسمية المتورطين في جرائم الاغتصاب، حتى تثبت التهمة عليهم.

محققو الشرطة حصلوا على تسجيلات كاميرات المراقبة في الفندق، وأكدوا عثورهم على دليل لحادثة الاعتداء، في الغرفة التي نزل بها ماكجريجور، إلا أنهم لم يكشفوا عن طبيعة ذلك الدليل.

وبحسب مصدر مطلع فإن المقاتل أوقف وتم التحقيق معه رسميا، في 17 يناير الماضي، وأطلق سراحه في اليوم نفسه دون توجيه أي تهم جنائية له، بينما يستمر المحققون بالتحري عن الحادثة.