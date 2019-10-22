شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا | ظهير ليفربول يغيب عن لقاء جينك رسمياً والان مع التفاصيل

تأكد رسمياً غياب الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي "ترينت ألكسندر أرنولد" عن مواجهة نادي جينك البلجيكي بسبب المرض. وخلت قائمة الفريق المسافرة إلى بلجيكا من إسم أرنولد، حيث أعلن النادي الإنجليزي عبر موقعة الرسمي غياب أرنولد بسبب إصابته بفيروس. Advertisements ويستعد ليفربول لمواجهة جينك في ثالث مباريات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يحل الإنجليزي الآخر جو جوميز محل أرنولد في الرواق الأيمن للريدز. وأختير أرنولد ضمن قائمة الثلاثين لاعب المرشحة لنيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

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