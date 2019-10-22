شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات "اكرم عفيف" لاعب السد قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

كتب: محمد حسين صرح "اكرم عفيف" لاعب السد القطري عن جاهزيتهم لمواجهة الهلال السعودي في اياب بطولة دوري ابطال اسيا والتي ستقام علي ملعب الهلال السعودي في الساعة السابعة وربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة . Advertisements وجاءت تصريحات "عفيف" نسعي لتقديم افضل مالدينا والتمسك بأي امل بعد النتيجة المخيبة في مباراة الذهاب٤/١ ، وقال نحن نحتاج للحضور الجماهيري ومساندة الجماهير لنا للعودة بنتيجة ايجابية . واضاف "عفيف" الكل بتمني خوض هذه المباراة لان الجمهور يعطيك دفعة ايجابية كبيرة ، ونأمل في صنع التاريخ بريمونتادا امام الهلال . يذكر ان فرص السد باتت صعبة بعد الهزيمة علي ارضهم في مباراة الذهاب ٤/١ والتأهل لنهائي بطولة دوري ابطال اسيا اصبح في صالح "الهلال"

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