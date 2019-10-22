شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير | أسباب ترجح كفة يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

تضع جماهير فريق يوفنتوس الإيطالي آمالا كبيرة على رونالدو ورفاقه من أجل إعتلاء قمة كرة القدم الأوروبية والعودة بذات الأذنين إلى مقعل تورينو ويستعرض موقع السعودية نيوز في التقرير التالي أسباب ترجح كفة اليوفي للفوز بدوري أبطال أوروبا.

1_ الدافع المعنوي لتعويض إخفاق الموسم المنصرم

شكل خروج اليوفي من ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ضد أياكس خيبة آمل كبيرة للنادي وجماهيره، لكنهم يدخلون المسابقة هذا الموسم بعزم أكبر على الذهاب بعيداً مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث رفع تعاقد يوفنتوس مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سقف التوقعات بشأن النادي الإيطالي، وأصبح هناك الكثير من التفاؤل في تورينو حول فرصهم في حصد اللقب الأوروبي الأغلى.

2_ تألق كريستيانو رونالدو وذكريات الموسم الماضي

شكل تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي في الفترة الأخيرة دافعا قويا للفريق للتقدم أكثر في البطولة الأوروبية حيث قدم رونالدو الموسم الماضي سلسلة من العروض الرائعة في دوري الأبطال مع يوفنتوس, لكن ليس أفضل مستوياته.

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أرقام البرتغالي الموسم الماضي في دوري الأبطال

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو البطولة الأوروبية الماضية برصيد 6 أهداف في 9 مباريات حيث تعد هذه المرة الأولى التي يفشل فيها في تسجيل 10 أهداف في المنافسة منذ أكثر من 5 سنوات حيث سجل رونالدو خلال موسم 2017/2018 15 هدفاً في دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني و12 هدفاً في موسم 2016/2017 وسجل 16 هدفاً موسم 2015/2016 مع نفس الفريق مما يعني أن ماوريسيو ساري أمامه مهمة كبيرة بالبحث عن الطريقة المثلى لاستخراج أفضل مستوى من النجم البرتغالي الذي سيكون تألقه إنذار تهديد لكافة المنافسين وتمهيد لطريق حصد اللقب الأوروبي.

3_ الاعبين الشباب

على غرار ما فعله شباب فريق أياكس الهولندي أمام يوفنتوس في دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا وإقصاء السيدة العجوز وفشل اليوفي في مواكبة سرعة وكثافة لاعبي أياكس الشبان، فإن ساري يعول على شباب الفريق أمثال" دي ليخت, رودريجو ببيتانكور, ومريه ديميرال" للمنافسة على اللقب الأوروبي.

وكان فريق يوفنتوس في دوري الأبطال الموسم الماضي يتكون أساساً من النجوم المخضرمين. على الرغم من أن الخبرة مهمة في البطولة الأوروبية ، فقد ثبت أن العديد من اللاعبين يكافحون عندما يواجهون فرقاً أكثر حيوية وشباب.