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تعرف علي قائمة ليفربول المغادرة الي بلجيكا

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن قائمة الفريق المتجهة إلى بلجيكا لملاقاة جينك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطوبة .

وضمت القائمة 19 اسمًا وشهدت عودة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة وغياب الثنائي ترنت أرنولد وجويل ماتيب بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيهلير

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، روبرتسون

خط الوسط: واينالدوم، هندرسون، فابينيو، ملنر، كيتا، تشامبرلين، لالانا

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو، أوريجي، بروستر

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