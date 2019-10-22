شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي قائمة ليفربول المغادرة الي بلجيكا والان مع التفاصيل

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن قائمة الفريق المتجهة إلى بلجيكا لملاقاة جينك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطوبة دوري أبطال أوروبا.

وضمت القائمة 19 اسمًا وشهدت عودة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بعد تعافيه من الإصابة وغياب الثنائي ترنت أرنولد وجويل ماتيب بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كيهلير

خط الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، روبرتسون

خط الوسط: واينالدوم، هندرسون، فابينيو، ملنر، كيتا، تشامبرلين، لالانا

خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو، أوريجي، بروستر