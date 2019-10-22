شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لهازارد من زميله مودريتش والسبب صلاح ! والان مع التفاصيل

صرح الكرواتي "لوكا مودريتش" افضل لاعب في العالم في العام الماضي ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني ، انه يفضل اربعة لاعبين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام وهما ، ميسي وفان دايك وكرستيانو رونالدو ومحمد صلاح !

واستبعد "مودريتش" هازارد من الاربعة لاعبين المفضلين إليه حيث فضل "صلاح" علي البلجيكي "ايدين هازارد" وهو زميله في نادي ريال مدريد الاسباني .

واعلنت امس الاثنين "فرانس فوتبول" عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية ٣٠ لاعب .

جاء في مقدمتهم ، الارجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فيرجيل فان دايك وكرستيانو رونالدو ومن ليفربول ماني وصلاح واليسون باكير ، وضمت القائمة ايضا الفرنسي "مبابي" وتير شتيجن واجويرو وايدين هازارد .