شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً | الزمالك يفقد نجمه في مبارة الحسم الإفريقي والان مع التفاصيل

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك المصري عن غياب محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الأبيض عن مواجهة جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

إصابة الفهد الأسمر

ويستمر غياب شيكابالا عن تشكيل الزمالك بسبب إصابة الضامة حيث غاب عن مباراة الأبيض الأخيرة أمام المقاولون العرب في الدوري المصري والتي فاز بها الأبيض بهدفين لهدف.

موعد مباراة الزمالك وجينراسيون

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وفي سياق متصل يحل جينراسيون ضيفاً على الزمالك في السابعة من مساء الخميس المقبل بملعب السلام بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا حيث سيصعد الفائز لمرحلة المجموعات والتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم معه كل من مازيمبي وأول اغسطس وزيسكو.

حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون

وفي إطار متصل أعلن الإتحاد الإفريقي "كاف" اليوم عن حكم مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي المؤجلة من لقاءات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الخميس القادم بملعب السلام بالقاهرة.

وأسند الكاف المباراة للحكم الكاميروني "أليوم نيانت" وهو أحد أفضل حكام القارة في الوقت الحالي.